Blatter: – Jeg skal til VM!

– Jeg kommer til å reise til VM i Russland. Jeg har fått en invitasjon fra president Putin, sier 81-åringen i et eksklusivt intervju med AFP.

Blatter er utestengt fra fotballen i seks år som følge av økonomiske misligheter. Han var president i Det internasjonale fotballforbundet fra 1998 til 2015.

Sveitseren sa at han ikke har tenkt å gå glipp av VM, som han har fulgt siden han først begynte å jobbe for FIFA i 1975.

Kort besøk?

– Jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å være der (i VM), og om jeg kommer til å være på åpningskampen eller finalen, sa han til AFP.

– Fordi jeg ikke kan jobbe i fotballen og ikke har noen oppdrag, kan det være at det blir bare et kort besøk.

Blatter hevdet at også Michel Platini, som ble utestengt sammen med Blatter, er invitert til VM av Putin. Det bestrides imidlertid av en av Platinis nærmeste medarbeidere, som sier at den tidligere UEFA-presidenten "ikke har fått noen invitasjon fra Putin og ikke vet hva han kommer til å gjøre neste sommer".

Utfordring

– Jeg er sikker på at VM i 2018 vil bli et stort VM. Russland må vise at de kan ønske hele verden velkommen. Det er en stor utfordring, sa Blatter til AFP.

Det er uklart om Blatters tilstedeværelse på VM-kamper vil være i strid med utelukkelsen. Platini, som er utestengt i fire år, fikk lov til å gå på EM-kamper i hjemlandet Frankrike i fjor sommer under forutsetning av at han ikke hadde offisielle funksjoner.

Sentralt i utestengelsene av Blatter og Platini er en irregulær utbetaling på 17 millioner kroner fra sveitseren til franskmannen i 2011, angivelig for arbeide utført mange år tidligere.

Blatter er under politietterforskning i Sveits.

