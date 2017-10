EHF vil endre europacupene

sport

Det kommer fram i en pressemelding fra EHF fredag. Endringene skal etter planen innføres fra 2020.

Mennenes mesterliga skal spisses slik at den omfatter 12 lag. Det skal være mesterlaget i de åtte sterkeste ligaene, samt fire andre lag. Alle skal møte alle innledningsvis, og de åtte beste går videre til kvartfinaler.

Senere kan mesterligaen eventuelt bli utvidet til 16 lag.

I kvinnenes mesterliga skal det som i dag være 16 lag, men gruppespillet skal avvikles med to grupper à åtte lag i stedet for dagens ordning med fire grupper innledningsvis og nytt gruppespill for de åtte beste.

I den nye mesterligaen går de fire beste i hver gruppe til kvartfinaler.

Europaliga

Dagens EHF-cuper skal gjøres om og få navnet Europaliga. I mennenes turnering blir det gruppespill med 24 lag, som fordeles i fire grupper à seks lag. De fire beste i hver gruppe går til åttedelsfinaler.

Kvinnenes Europaliga skal etter planen avvikles på samme måte som dagens EHF-cup. Planen er at den nåværende Challenge Cup for begge kjønn (der lag fra de sterkeste nasjonene ikke får være med) skal døpes om til EHF-cup.

Rettighetspakke

Endringene bakes inn i EHFs salg av TV- og markedsrettigheter for 2020 til 2030.

– Med disse endringene vil vi kunne tilby omfattende og helårlig innhold med sportslige høydepunkter, sier EHF-president Michael Wiederer i pressemeldingen.

Tidligere har EHF avgjort at EM-sluttspillet for menn skal utvides fra 16 til 24 lag fra 2020.

(©NTB)