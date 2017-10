Eldar Rønning inn i EOCs utøverkommisjon

sport

Det skjedde under EOCs utøverforum i Monaco.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for støtten jeg har fått fra mine europeiske utøverkolleger, sier den tidligere langrennsstjernen i en pressemelding fra Norges idrettsforbund.

– Jeg ønsker å rette et spesielt fokus mot utøveres mulighet til å kombinere idrettskarriere med studier og jobb, slik at overgangen fra endt idrettskarriere til arbeidsliv blir enklere. I tillegg vil jeg prioritere antidopingarbeidet og jobbe for bedre bevisstgjøring av utøvere som rollemodeller for barn, unge og samfunnet.

Fire år

EOC er paraplyorganisasjon for de 50 europeiske olympiske komiteene. Utøverkommisjonen har som formål å ivareta utøvernes interesser. Den består av seks representanter fra sommeridretter og to fra vinteridretter.

Rønning er valgt for fire år som vinteridrettsrepresentant.

Rønning har deltatt i tre OL og har fire VM-gull, ett sølv og en bronse i tillegg til 11 verdenscupseirer. Han har i seks år vært tillitsvalgt for det norske skilandslaget.

Tilfreds

– Det er kjempebra at tidligere aktive engasjerer seg. Eldar har vært en av våre aller beste langrennsløpere og vært en fin rollemodell for ski-Norge. Samtidig har han engasjert seg som tillitsvalgt blant landslagsløperne og jobbet aktivt inn mot det politiske skimiljøet. Jeg føler meg trygg på at han vil gjøre en god jobb som utøverrepresentant i EOC, sier skipresident Erik Røste i en kommentar til NTB.

Også idrettspresident Tom Tvedt er fornøyd.

– Det er viktig for norsk idrett å delta i utformingen og utviklingen av internasjonal idrettspolitikk. Det er svært positivt at Eldar Rønning fikk støtte til å påvirke det internasjonale arbeidet fra utøversiden, og vi er glade og stolte over å ha fått ham inn i EOCs utøverkommisjon, sier han.

