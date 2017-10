Bournemouth vant uten King

sport

King måtte stå over kampen på grunn av sykdom, men det stoppet ikke Bournemouth fra å ta sin annen seier i Premier League i høst.

Junior Stanislas skulle vise seg å bli sentral for gjestene fra den engelske sørkysten. Den engelske midtbanemannen hadde assist på Andrew Surmans 1-0-scoring etter 16 minutter, mens han like etter scoret sikkert fra straffemerket.

Bournemouth fikk straffe etter at Ryan Shawcross felte Benik Afobe.

Stoke er inne i en blytung periode. I forrige runde ble det et sviende 2-7-tap i møtet med serieleder Manchester City, og Mark Hughes' lag har kun vunnet to kamper hittil i sesongen. Lørdag var ikke vertene uten sjanser.

Jevnt

Tidligere Molde-spiller Mame Biram Diouf og Maxim Choupo-Moting var spesielt toneangivende for Stoke. Diouf kranglet inn 1-2-reduseringen etter litt over en time, men hjemmelaget kom ikke nærmere poeng.

Bournemouth tok seg ikke ut av nedrykkssonen med seieren, men det er uhyrlig jevnt på nedre halvdel av Premier League-tabellen. Det er få poeng som skiller Bournemouth på 19.-plass og lagene som banker på døra om en plass i topp ti.

Stoke er nummer 18 med sine åtte poeng etter lørdagens tap.

Crystal Palace ligger fortsatt helt sist med sine tre poeng. Lørdag ble det 0-1-tap i bortemøtet med Newcastle. Mikel Merino ble matchvinner på tampen. Newcastle ligger dermed på en sterk 6.-plass med sine 14 poeng.

«Ny manager»-effekt

Tidligere i uken fikk Craig Shakespeare sparken som Leicester-manager. Den sensasjonelle ligamesteren fra 2015/16-sesongen var lørdag endelig tilbake på vinnersporet med sin 2-1-seier borte mot Swansea.

Et selvmål fra Federico Fernández og et vakkert kontringsmål signert Shinji Okazaki banet vei for den viktige trepoengeren. Alfie Mawson reduserte for Swansea etter en drøy time.

Leicester gjorde et byks på tabellen med seieren. Laget står med ni poeng etter like mange kamper. Det er ikke klart hvem som blir Leicesters neste manager på permanent basis.

