Brandsdal må ta det med ro: – Kjennes ikke bra ut

– Jeg har fått trent bra i perioder, men har fått flere avbrekk med skader og sykdom. Det har ikke vært helt optimalt, forteller Eirik Brandsdal til NTB om sesongoppkjøringen.

Kuttet ut løpetrening

I stedet for å gå runde på runde på breen i italienske Val Senales med resten av skilandslaget, er sprinteren hjemme i Oslo.

Sesongoppkjøringen har vært trøblete for mannen med ni verdenscupseiere. Først fikk han «runners knee» i sommer og måtte kutte ut alt av løpetrening. Senere kom en akillesbetennelse, som fortsatt gjør det vanskelig å løpe.

Under høydesamlingen i slutten av august måtte han reise hjem på grunn av sykdom. Etter det har han slitt med å få svarene han har ønsket seg.

– Kroppen responderer ikke så bra på trening. Jeg vet ikke helt hva det skyldes. Kanskje ble jeg for ivrig og startet for tidlig etter sykdom. Det kjennes ikke så bra ut nå og derfor var det et enkelt valg å droppe høydeoppholdet. Det hadde ikke vært noe smart når jeg ikke er tipp topp sier Brandsdal.

Tar det med ro

I sommer varierte han treningen mye, og byttet ut løping med blant annet svømming og padling. Motivasjonen var på topp før en ny OL-sesong.

Tester i august var gode og viste at han var på gang, men o2-tester gjort denne måneden var ikke like lovende.

– Det var litt for langt unna det jeg har vært. Det er småkjipt, men nå tror jeg oppskriften for å bli bedre for meg, er å ta det litt med ro, mener Brandsdal.

Han har nå trappet ned på treningen inntil han får svar på blodprøvene han nylig tok.

Drømmer om OL-sprinten

30-åringen har sin spesialdistanse, den klassiske sprinten i Pyeonchang som sitt store mål kommende sesong. Brandsdal avsluttet sist sesong med seier på den klassiske sprinten i Drammen og har sju seiere på distansen.

Selv om ikke alt går som planlagt for øyeblikket er Kjelsås-løperen ikke bekymret.

– Jeg er veldig optimist og tror jeg kan justere meg inn. Jeg graver meg ikke ned av dette, selv om det ikke er kult når det nærmer seg sesong. Nå prøver jeg å tenke litt mindre på OL og koble litt av.

Beitostølen

Brandsdal var en av sju løpere som ikke var med landslaget til høyden i Val Senales. Heidi Weng, Ragnhild Haga, Kari Øyre Slind, Johannes Høsflot Klæbo, Niklas Dyrhaug og Sondre Turvoll Fossli gjorde det samme.

Brandsdal tror ikke han taper mye på å trene hjemme.

– Det tror jeg ikke har mye å si. Jeg har vært der de siste sju årene og har hatt både gode og mindre gode høydeopphold. Det er foreløpig fint å trene i Oslo, sier han til NTB.

Selv om han ikke er i full trening ennå tror han at vil stille på Beitostølen om under en måned.

– Det er målet. Jeg er en lettrent type, så jeg tror det fort kan fungere bra. Dette er jo egentlig småproblemer, men det er ikke lett å holde igjen når motivasjonen er så stor.

