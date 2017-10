Dyre gutter kjemper om Golden Boy-pris

sport

Det er den italienske avisen Tuttosport som står bak kåringen av det største talentet under 21 år.

Listen over de nominerte ble lørdag redusert fra 25 til 3 spillere. Nå er det kun Gabriel Jesus (Manchester City), Ousmane Dembélé (Barcelona) og Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) som står igjen, unggutter som har kostet sine klubber milliarder av kroner til sammen.

Gabriel Jesus, som er den «billige» i trioen, kostet kun 300 millioner kroner da han gikk fra Palmeiras til Manchester City.

Barcelona betalte 1,4 milliarder kroner for Ousmane Dembélé, mens PSG la 1,5 milliarder kroner på bordet for den tidligere Monaco-spilleren. For sistnevnte dreier set seg i første omgang om en låneavtale, men overgangen blir permanent neste sommer.

Et panel bestående av 30 journalister skal finne fram til vinneren av prisen, og en offentliggjøring er ventet 23. oktober.

Paul Pogba, Wayne Rooney og Lionel Messi er blant tidligere vinnere av Golden Boy-prisen.

