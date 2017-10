Messi serverte i Barcelona-seier

sport

Den lille argentineren serverte kaptein Andrés Iniesta etter 56 minutter. Spanjolen fastsatte sluttresultatet til 2-0 mot Málaga.

Gerard Deulofeu sendte Barcelona i ledelsen etter kun to minutter på Camp Nou. TV-reprisene viste at ballen var over dødlinjen da Lucas Digne slo innlegget i forkant av målet, men det ble ikke plukket opp at noen av dommerne.

Trepoengeren betyr at serieleder Barcelona har fire poeng ned til tabelltoer Valencia etter ni serierunder. Real Madrid er åtte poeng bak, men kan knappe innpå med poeng mot Eibar søndag.

Valencia, Barcelona og Atlético Madrid er de eneste lagene som ikke har tapt så langt denne sesongen etter Valencias 4-0-seier mot Sevilla lørdag.

Gonçalo Guedes scoret både kampens første og siste mål, mens Simone Zaza og Santi Mina også kom på scoringslista.

Ellers spilte Levante 1-1 mot Getafe, mens Real Betis vant 2-0 mot Alavés.

