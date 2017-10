Pettersen imponert etter Løkes økt med Sandefjord-gutta

sport

– Jeg så henne i en kamp for to-tre uker siden. Framgangen fra da til nå er stor. Jeg spurte henne før treningen fredag om jeg skulle behandle henne som broren (Frank, landslagsspiller under Pettersen). Hun svarte ja, sier Pettersen til NTB.

– Det er mye større fart i beina på henne nå. Hun glapp noen baller i starten. Det er jo egentlig ikke så rart: En herrehåndball er større enn den jentene bruker. Hun klarte seg meget bra. På spøk sa jeg til henne «at hadde vi tatt bort puppene dine, ville ingen sett at du var jente». Så sterk var hun.

Løke står nå fritt til å bruke Sandefjords herrelag framover. – Hun kan komme akkurat når hun vil. Jeg vil tro disse øktene fører henne veldig fram, sier Pettersen.

Trolig blir det Løke og Kari Brattset som tar de to linjespiller-plassen i VM-troppen.

Kort tid

Løke ble mamma for annen gang for vel tre måneder siden. Hun var tilbake på banen på trening med Storhamar på rekordtid. Nå kjemper hun for plass i VM-troppen til mesterskapet i Tyskland i desember.

– Jeg tror det vil hjelpe meg og være fin trening å spille med gutta på noen økter. Jeg gjorde det litt for mange år siden da jeg var ung, sa Løke til NTB for et par uker siden.

Tidlig i november tas VM-troppen på 16 ut. Disse spillerne skal også gjennom en 4-nasjonersturnering på Sotra rett i forkant av verdensmesterskapet.

Norge er tittelforsvarer i VM.

