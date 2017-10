Suarez hviles i vennskapskamper

sport

Som en del av oppkjøringen mot neste års fotball-VM skal Uruguay møte Polen i Warszawa 10. november og Østerrike i Wien fire dager senere.

Barcelona har bedt pent om at Luiz Suarez står over kampene på grunn av et vondt kne, en forespørsel det uruguayanske fotballforbundet har innvilget.

Barcelona-trener Ernesto Valverde sa forrige uke at Suarez har slitt med skaden siden den spanske supercupen, men hevdet likevel at 30-åringen var frisk.

Ifølge den uruguayanske landslagslegen trenger ikke Suarez noen operasjon for å bli frisk, selv om flere medier i landet hevder det motsatte.

Suarez scoret Barcelonas mål i 1-1-kampen mot Atlético Madrid 14. oktober.

