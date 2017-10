Hamilton nærmer seg ny VM-tittel

sport

Hamilton kunne ha avgjort kampen om VM-trofeet allerede søndag, men var da avhengig av å vinne selv, samtidig som Ferrari-fører Sebastian Vettel ikke ble bedre enn nummer seks. Briten gjorde sin del av jobben, men hadde Vettel nærmest seg da han passerte målstreken.

Nå skiller det 66 poeng de to imellom i VM-sammendraget. Alt tyder på at det er bare et tidsspørsmål før Hamilton har avgjort duellen.

Tre VM-runder gjenstår.

Med søndagens seier bidro Hamilton til at Mercedes sikret seg fabrikkmesterskapet i årets formel 1-VM.

(©NTB)