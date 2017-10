Solbakkens FCK lekte med AGF

sport

FCK har slitt med å levere gode prestasjoner i serien i etterkant av europaligakamper denne høsten, men søndag fyrte hovedstadsklubben på de fleste av sylinderne hjemme på eget gress.

Tre dager etter at det ble 1–1 i europaligaen mot tsjekkiske Zlín fikk AGF seg en leksjon.

– Jeg tok konsekvensen av at vi de foregående gangene ikke har vært klare til å spille ligafotball etter en kamp i Europa, sa trener Solbakken, som byttet fem mann i startoppstillingen foran søndagens kamp.

– Vi spilte godt, som vi har gjort de siste fem-seks kampene på hjemmebane. Nå mangler vi bare å gjøre det samme borte. Da kan vi få med oss et godt resultat fra Horsens neste helg, tilføyde nordmannen.

Seieren betyr at københavnerne er nummer fem i superligaen med sine 21 poeng. Det er sju poeng færre en ligaleder Midtjylland.

I innledningen av søndagens kamp så riktignok FCK ut til å få en ny tung opplevelse i bakkant av en europaligakamp, men stille og rolig fikk Ståle Solbakkens mannskap kampen inn i sin gate.

Uros Matic og Benjamin Verbic sørget for 2–0 til pause. Sistnevnte hadde tidligere i omgangen bommet på et straffespark.

Samme Verbic nikket inn 3-0, før Pieros Sotiriu gjorde 4–0 mot motløse AGF-spillere.

Skåret i gleden for FCK var at Ján Gregus måtte ut medskade søndag og trolig har pådratt seg et brudd i en tå. Det betyr at han er ute av spill til i desember.

