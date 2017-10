Svak førsteomgang ødela for Vipers

sport

Vipers, som ikke fikk angrepsspillet til å stemme i første omgang, lå under med 8-16 til pause på egen parkett søndag. Det gjorde oppgaven svært tung i 2. omgang.

– Vi ødela kampen for oss selv i 1. omgang. Det vi leverte før pause, det går ikke an. Blant annet ble det fem-seks kontringsmål imot. Vi ble litt feige, vi stolte ikke helt på vårt eget spill. Det ble utrygghet. Jeg ble skuffet over det vi viste før hvilen, sa Vipers-trener Kenneth Gabrielsen til Viasat 4 etter kampslutt.

Kristiansandsklubben kom imidlertid ut med glød og entusiasme etter pause. Seks minutter ut i 2. omgang hadde Vipers knappet innpå til 12-18, anført av blant andre Kari Brattset og Vilde Jonassen.

Hjemmelaget kjempet og kjempet, men tyskerne holdt likevel unna. På tampen fikk nevnte Brattset sin tredje utvisning for dagen, noe som ga rødt kort. Til slutt endte det med femmålsseier til gjestene.

– Vi kom tilbake til 15-19 på et tidspunkt. Vi hadde faktisk muligheten, men det gikk ikke. Alle hadde så lyst til å prestere. Det ble litt for mye vilje noen ganger, sa Gabrielsen.

Vipers blir dermed stående med to poeng etter tre kamper. Bietigheim står også med én seier, mens Metz topper gruppe D med sine seks poeng. Vipers, Buducnost og Bietigheim står alle med to poeng.

(©NTB)