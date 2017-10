Kristoffersen vil ikke skru opp forventningene

sport

Verdenscupsesong innledes i Sölden i slutten av denne måneden. Norske Henrik Kristoffersen regnes som en av verdens beste slalåmkjører, men ønsker ikke å skru opp forventningene før sesongen starter.

– Nei, jeg ser ikke noe poeng i å gjøre det heller. Jeg får heller prøve å la resultatene snakke for seg selv. Det er vel det jeg har gjort tidligere også, bortsett fra rett etter målgang noen ganger. Da er det mange følelser i sving, men sånn har alle det – så det er helt naturlig, sier Kristoffersen til NTB.

Men han er spent. Og nervøs. Det skal kjempes kamper i mange bakker rundt om i verden før sesongen er over.

– Personlig trives jeg godt i Kitzbühel og Schladming, jeg har hatt noen store opplevelser der. I Schladming er det flest folk, og Kitzbühel er Kitzbühel, så det er litt ekstra. Jeg trives godt i Val d'Isère i Frankrike og Kranjska Gora i Slovenia, men det er egentlig mange steder det er bra bakker. I Levi (Finland) har jeg kjørt bra tidligere, sier han før han stanser oppramsingen av bra steder å kjøre slalåm.

-Jeg har egentlig ingen favoritt, men Schladming og Kitzbühel er litt ekstra, siden det er de største rennene.

– Målet er å bli bedre

Sesongen starter i Sölden, 29. oktober.

-Hvis folk spør om jeg er klar, svarer jeg nei, men at jeg tror jeg kommer til å bli det. Det er noen dager igjen til sesongstart, sa Kristoffersen da det gjensto i overkant av 14 dager til sesongåpningen.

Kristoffersen kom inn i verdenscupen som en komet vinteren 2013/14, og i januar samme år vant han sitt første verdenscuprenn (slalåm) i heksegryta i Schladming. En snau måned senere ble det bronsemedalje i slalåm i Sotsji-OL. Siden har det blitt 30 pallplasseringer i verdenscupen, og i februar venter OL i Sør-Korea.

Til NTB har ikke Kristoffersen ønsket å snakke om noe konkret resultatmål.

– Målsettingen er alltid å bli bedre på ski og kjøre fort. Om jeg blir nummer fem og har gjort mitt livs to beste omganger, så må jeg nesten være «happy» med det.

Selvtillit

Selv om OL i Pyeongchang ikke er langt unna i tid, tenker ikke 23-åringen så mye på det som skal skje.

– Jeg har ikke så mange tanker om OL foreløpig. Det er litt som med Sölden (sesongåpningen) at jeg prøver å tenke minst mulig på det. Det er litt annerledes for alpinister enn i utholdenhetsidretter der man må toppe formen. Skal man være i form til OL i alpint gjør man det ved å skape seg selvtillit gjennom å gjøre det bra i renn. Man må være i flytsonen, og det man kjøre renn for å være i.

– Jeg prøver å ta en dag om gangen, en trening om gangen, en uke av gangen. Så tar vi Sölden når vi kommer dit, og OL i februar.

Ikke vurdert å stå over

At OL i Pyeongchang kun er et langt snøballkast fra Nord-Korea tenker han lite på.

– Blir det OL blir det sikkert ikke noe problem. Blir det ikke OL, er det ingenting jeg får gjort noe med. Så det tenker jeg absolutt ikke noe på, det gjør jeg ikke.

-Så du har ikke vurdert å stå over?

– Nei. Blir det OL kommer jeg forhåpentligvis til å være der. Får jeg beskjed om å dra, så drar jeg.

