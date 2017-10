Svendsen-dobbel i Allsvenskan-målfest

sport

Den tidligere Molde-spilleren noterte seg for sitt tredje og fjerde seriemål denne sesongen. 20-åringen har kun rukket å spille sju kamper, seks av dem fra start, siden overgangen fra Molde i sommer.

For en måned siden ble unggutten matchvinner for Hammarby mot IFK Göteborg med landslagssjef Lars Lagerbäck på tribunen, og mandag reddet han ett poeng mot Sirius. Det gjør at Hammarby er utenfor nedrykksfare med to serierunder igjen.

– Det var viktige mål siden det ga oss poenget, men vi skulle ha vunnet. Vi kan ikke gi dem sjanse på sjanse slik vi gjorde i starten av andre omgang. Det var to enkle mål, sa Svendsen til CMore.

Nedrykk

Jiloan Hamad sendte Hammarby i ledelsen mot Sirius etter 17 minutter, før Svendsen la på til 2–0.

Skhodran Maholli reduserte til 1–2 i det 34. minutt, og Johan Andersson utlignet ti minutter etter pause.

Maholli snudde kampen til 3–2 etter en drøy time, men Svendsen dukket opp fem minutter før slutt og sikret poengdeling.

Målløst toppoppgjør

I Jönköping sørget Stian Aasmundsen og Jönköpings Södra for at Halmstad og AFC Eskilstuna rykker ned fra Allsvenskan. Det ble klart etter at Södra vant 2–0 mot Kalmar.

Aasmundsen spilte seks minutter som innbytter.

Jönköpings Södra har like mange poeng som Sundsvall på kvalifiseringsplass. Kalmar er også i faresonen for å måtte spille kvalifisering etter mandagens kamper.

Malmö, som allerede har vunnet serien, spilte 0–0 mot tabelltoer AIK. Andreas Vindheim og Jo Inge Berget spilte hele kampen for Malmö, mens Magnus Wolff Eikrem spilte ett minutt som innbytter.

(©NTB)