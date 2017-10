Bråthen hoppsjef til etter Beijing-OL

sport

– Bestemann Norge kan ha i den rollen. Clas har lang fartstid med enormt gode resultater, sier Stöckl til NTB.

Bråthen var mannen som hentet den østerrikske hopptreneren til Norge i 2011.

– Vi har unik kjemi, en sjelden mellommenneskelig forståelse og begge har et stort hopphjerte, sier Stöckl om det tette samarbeidet.

Selv forlenget Stöckl tidligere i høst sin avtale med Norge til etter Beijing-OL i 2022. Bråthen blir med like lenge.

– Alle er like viktig

Tidligere verdenscuphopper Bråthen har vært sportssjef for hopperne siden 2004. Det har ramlet inn med titler under hans lederperiode.

Det er blitt norsk suksess både i OL, VM, skiflygings-VM og hoppuka. Og i 2012 vant Anders Bardal verdenscupen sammenlagt som første nordmann siden Espen Bredesen i 1994.

– Det er veldig enkelt. Jeg kan ikke se for meg en mer spennende og utfordrende jobb. Jeg har en fantastisk gjeng som jeg bruker all tiden på, foruten den tiden jeg bruker sammen med familien, sier Bråthen om kontraktsforlengelsen.

– Vi har en visjon om å være verdens viktigste hoppnasjon. Da er det viktig at alle forstår at man er like viktig, uansett om man er sportssjef, landslagstrener, hopper, i serviceapparatet rundt våre beste hoppere eller om du står og preparerer bakken for små gutter og jenter i Vegårshei. Alle skal føle like stor grad av stolthet over at vi tar små steg mot målet vårt, sier sportssjefen til NTB.

Håndplukket

Bråthen bekrefter at det gjorde det mye lettere å bli med helt fram til 2022 etter at han først fikk sikret suksesstrener Stöckl i samme periode.

– Det er ikke slik at verken Alex eller min motivasjon er knyttet til om den andre er med videre, men det hadde vært tyngre å motivere seg om jeg måtte bytte opp en ny organisasjon, erkjenner sportssjefen.

– Hele organisasjon som er der i dag, har jeg håndplukket og ansatt. Dersom Alex, Magnus (Brevig), Jermund Lunder og Christian Meyer, som vel er våre mest kjente navn utad, hadde hoppet av, hadde jeg sett på det som en ganske krevende og slitsom oppgave å gjøre jobben på nytt. Det vet jeg ikke om jeg hadde hatt motivasjon til. Jeg ble veldig glad da Alex sa ja til å bli med videre, innrømmer Bråthen.

