Palace ut av ligacupen, City og Arsenal slet seg videre

Arsenal var på vei mot exit i ligacupen da 18 år gamle Nketiah entret gressmatta fem minutter før slutt i tirsdagens 4. rundekamp i London. Da ledet Norwich 1-0.

Bare sekunder senere hadde Arsenal-talentet utlignet etter at et hjørnespark fra Theo Walcott ble stusset videre av Francis Coquelin. Dermed gikk kampen til ekstraomganger. Der var Nketiah på plass igjen.

Anledningen var igjen en corner. Seks minutter var spilt da første ekstraomgang da innbytteren headet inn målet som sendte londonerne til kvartfinale. På benken kunne klubbens hardt prøvede manager, Arsène Wenger, puste lettet ut.

Straffedrama for City

Dramatisk ble det også for Manchester City, som måtte ut i straffesparkkonkurranse mot Wolverhampton etter 120 målløse minutter. Der reddet City-keeper Claudio Bravo forsøkene fra Alfred N'Diaye og Conor Coady, og dermed gikk de lyseblå til kvartfinale.

Sergio Aguero, Leroy Sane, Yaya Toure og Kevin De Bruyne scoret for hjemmelaget.

I ordinær tid og i ekstraomgangene slet City periodevis tungt mot et svært reservepreget Wolverhampton. Ulvene, som leder mesterskapsserien, startet kun med to av sine faste spillere. Likevel gjorde laget livet meget surt for Premier League-lederen, som utover i kampen tok i bruk store deler av sitt stjernegalleri.

Kampen forble målløs gjennom 120 minutter, til tross for at både Wolves og City hadde flere kjempesjanser til å score. Ufortjent hadde det ikke vært om Wolverhampton avgjorde kampen før straffesparkkonkurransen, men slik gikk det ikke.

Palace-ydmykelse

Crystal Palace har fått en skrekkelig start på Premier League-sesongen. Tirsdag fortsatte problemene da londonerne ble ydmyket av Bristol City i ligacupen.

Roy Hodgson menn røk 1–4 etter en ny begredelig forestilling.

Ringreven Hodgson er hentet inn for å berge klubben etter at nederlandske Frank de Boer fikk sparken som manager. Så langt har det vært få lyspunkter under den tidligere engelske landslagssjefen.

Det så riktignok bra ut da Bakary Sako sendte londonerne i føringen i tirsdagens cupkamp, men deretter gikk det meste galt. Matty Taylor, Milan Djuric, Joe Bryan og Callum O'Dowda scoret hvert sitt mål og sikret avansementet for laget som i øyeblikket er nummer sju i mesterskapsserien.

Lingard-dobbel for United

Regjerende mester Manchester United hadde på sin side små problemer med å ta seg videre på bekostning av Swansea. Jesse Lingard ble matchvinner på bortebane med sine to scoringer i 2-0-seieren.

Også Leicester videre til neste runde etter å ha snudd 0–1 til 3-1-seier over Leeds. Islam Slimani og Riyad Mahrez avgjorde kampen med hver sin scoring de siste 20 minuttene.

Callum Wilson og Benik Afobe sendte på sin side Bournemouth til kvartfinale i 4. rundekampen mot Middlesbrough. Det sto 1–1 til pause, men i annen omgang avgjorde Wilson og Afobe med hvert sitt mål. Joshua King var heller ikke tirsdag i Bournemouths kamptropp.

