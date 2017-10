Zuccas Rangers tapte igjen 

sport

Lørdag fikk Rangers en kjærkommen opptur med en 4-2-seier over Nashville Predetors, men mandag så det mørkt ut igjen. Laget har nå tapt åtte av sesongens ti kamper.

Sharks tok ledelsen allerede to minutter inn i kampen. Bortelaget hadde allerede sikret seg fire mål da New York-lagets Mika Zibanejad scorte knappe fire og et halvt minutt inn i tredje periode.

Zuccarello fikk 18.44 minutter på isen, da laget spilte på hjemmebane i Madison Square Garden.

Rangers ligger fortsatt nederst på NHL-tabellen i østre avdeling.

