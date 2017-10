Idrettsforbundet vil ikke dekke VM-underskudd

sport

Det gjorde generalsekretær Karen Kvalevåg og idrettspresident Tom Tvedt klart da NIF-ledelsen onsdag møtte pressen i kjølvannet av denne ukens idrettsstyremøte i Oslo.

– Norges Idrettsforbund kommer ikke til å ta regningen for sykkel-VM, fastslo Kvalevåg og begrunnet det slik:

– Det er flere årsaker til at idrettsforbundet ikke vil ta regningen. Organisasjonsmessig er det Norges Cykleforbund som har søkt Det internasjonale sykkelforbundet om arrangementet og fått arrangementet. Den forretningsmessige avtalen er mellom sykkelforbundet, Bergen 2017 AS og det internasjonale forbundet. Verken organisasjonsmessig, forretningsmessig eller juridisk er Norges idrettsforbund en del av dette arrangementet.

Det har lenge vært kjent at sykkel-VM i Bergen styrer mot røde tall. Hvor stort underskuddet blir, er inntil videre ikke klart. Samtidig er debatten rundt hvem som skal ta regningen i full gang.

Statsråden sa nei

I et intervju med NRK nylig gjorde kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) det klart at Kulturdepartementet ikke vil bidra med mer penger utover de 52 millionene staten allerede har bevilget til arrangementet.

Statsråden spilte i stedet ballen videre til idrettspresident Tom Tvedt.

– Nå regner jeg med at idretten sammen med sykkelforbundet gjør opp regninga og ser hva de kan gjøre bedre til neste gang, sa Helleland til statskanalen.

Kulturministeren har samtidig krevd mer åpenhet rundt sykkel-VM. Det budskapet gjentok ledelsen i idrettsforbundet onsdag.

Dobbeltrolle

Idrettspresident Tom Tvedt vil ikke være med på at man måtte forvente at de økonomiske endene for sykkel-VM neppe kom til å møtes.

– Det sies at alle store arrangementer går med underskudd, men det er ikke sant. Vi hadde et VM i skiskyting her som gikk med overskudd og genererte penger tilbake til massene. Med ungdoms-OL (på Lillehammer) var det tilsvarende, sa han.

I kjølvannet av mesterskapet i Bergen har det også vært rettet fokus mot at sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen også bekledde rollen som leder av selskapet som har hatt ansvaret for VM-arrangementet. Norges Idrettsforbund har fastslått at Hansens dobbeltrolle ikke er juridisk problematisk.

– Dette er lovlig juridisk, og så er det opp til hver enkelt å vurdere sin egen habilitet i den situasjonen som ligger til grunn. Her tilligger det sykkelforbundet å organisere seg på sin måte, sa idrettspresident Tvedt onsdag.

Han gikk samtidig langt i å antyde at det ikke framstår helt uproblematisk.

– For å si det sånn så oppstår det en stor diskusjon ved å ha flere posisjoner, og jeg er sikker på at dette kommer til å bli en stor debatt også i framtiden.

