En kamp for Neymar etter utvisning

sport

Brasilianeren må stå over fredagens hjemmekamp mot Mario Balotellis Nice-lag.

Neymar scoret en gang mot Marseille, men pådro seg to raske gule kort da PSG jaget utligning mot slutten. Edinson Cavani berget poeng for serielederen med et frispark på overtid.

Trener Unai Emery har sagt at Neymar må venne seg til å bli provosert av motstanderne.

– Han er intelligent, og han vet at han må lære av det som skjedde søndag, sa Emery.

I tillegg til en kamps utelukkelse ble Neymar ilagt ytterligere en kamps betinget karantene. Han må sone den dersom han blir utvist igjen i løpet av sesongen.

(©NTB)