Hofer vil ha kvinnene med i Raw Air

– Om noen år håper vi å ha med jentene. Det kan også være spennende med en mikskonkurranse når hoppfamilien skal vokse sammen, sier Walter Hofer.

Han er den mektige renndirektøren i hopp i Det internasjonale skiforbundet. Hofer var torsdag på besøk i Norge for å møte ledelsen i Norges Skiforbund, hoppledelsen og den nye ledelsen i Raw Air.

– Vi vil gradvis ta med kvinnene i årene framover. Det blir ikke i år eller neste år, men i 2019/2020-sesongen kan vi få dem inn, sier Hofer til NTB.

Skiforbundet positive

Han ser få utfordringer med å slippe til hoppjentene.

– I Oslo (Holmenkollen) hopper alle i den samme bakken. Vi har flere bakker i Vikersund og Lillehammer. Og når man har bygget nytt i Granåsen, får man flere bakkemuligheter også der, sier Hofer.

Terje Lund, arrangementssjef i skiforbundet, har fått lederrollen i Raw Air denne vinteren. Han ble først litt overrasket da han fikk høre at Hofer hadde snakket om planene om å få med hoppkvinnene i den norske hoppturneringen.

– Vi ser om vi kan få med jentene. Vi har en del langsiktige avtaler når det gjelder TV-produksjon med NRK og InFront. Vi må jobbe dette inn over tid. Dagens avtaler løper til 2020 og 2021. Jeg har sagt at vi er positive. For å se om det er mulig å få til, må vi starte jobben nå, sier Lund.

Tekniske utfordringer

– Hvilke utfordringer ser du?

– Regelverket i dag styrer hvilke bakker jentene kan hoppe i. Vi må hoppe i to bakker, men i Trondheim er ikke det mulig før etter ombyggingen som skjer i 2020. Siden unnarennet går i hverandre, kan vi ikke bruke både stor- og normalbakke samtidig. Det er rett og slett ikke teknisk mulig, og vi kan ikke bruke Granåsen før det er på plass, påpeker arrangementssjefen.

– På TV-siden må vi få på plass en avtale med NRK om dobbeltproduksjon. Selve turneen og det å ha med jentene er ikke noen "big deal" å ordne. Det går på tekniske ting. Vi kan ikke bare røske til med fire renn til. Vi må ha et tidsperspektiv.

– Frister det å få med jentene før den tysk-østerrikske hoppuka gjør det?

– Jeg vet ikke hvilke planer de har der nede, men det viktigste for oss er å gjøre dette på en skikkelig måte. Om vi er først, det er jeg ikke så opptatt av, sier Lund.

