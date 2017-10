Bakenga skadd, spiller ikke skjebnekamp

sport

Søndag tar et Tromsø-lag i poengnød imot eliteseriens bunnlag, Viking, til kamp om viktige poeng. Den kampen går uten Mushaga Bakenga.

TIL-spissen pådro seg en skade på trening torsdag, opplyser klubben i en pressemelding fredag.

– Han har en rift på fremsiden på låret og er uaktuell til Viking-kampen, sier klubbens manuellterapeut Einar Hauglid.

Han sier de vil undersøke Bakenga etter helgen og starte rehabiliteringsarbeidet etter det.

– Så får vi se hvordan det utvikler seg, sier Hauglid.

Bakenga, som scoret sitt tredje seriemål i 2-1-seieren mot Stabæk sist helg, sier han gjerne skulle ha vært på banen søndag.

– Det er trist, for jeg var veldig klar til å bidra. Jeg følte meg i god form etter kampen sist, sier Bakenga som legger til at han mener laget virkelig har begynt å få ting til å fungere.

– Jeg prøver å se lyst på det, for det nytter ikke å grave seg ned. Det er bare å begynne på rehabiliteringen og gjøre alt jeg kan for å komme tilbake så fort som mulig, sier Bakenga.

Tromsø ligger på kvalikplass, med like mange poeng (28) som Sogndal. Det er to poeng til Aalesund under streken.

