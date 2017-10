FCK-Solbakken etter brutal sesongstart: - Vet ikke om jeg blir ett, to eller fire år til

sport

FCK er bare nummer fem i den danske superligaen og har sju poeng opp til lederlaget FC Midtjylland. Det er mye tapt mark som skal hentes inn for FCK.

København-klubben mistet åtte av elleve spillere fra førsteoppstillingen forrige sesong på salg og skader.

- Det var starten som var for jæv … dårlig denne sesongen. Da var vi ute å kjøre. Vi budsjetterer jo med å være ute i Europa. Det er i verste fall 50 millioner kroner, sier Solbakken til NTB.

Nesten

FCK kom seg til europaligaen og var ytterst nær å nå Champions League-gruppespillet.

- Vi brukte utrolig mye krefter på det med få spillere og spillere som ikke hadde vært med på det jaget. Vi spiller med en 21-åring fra Slovakia og en fra Tsjekkia. Vi hadde ikke forestilt oss det da sesongen startet. Vi kan ikke tape noe mer nå i serien. Både Midtjylland og Brøndby går godt.

Solbakken har solgt spillere for flere hundre millioner kroner og spilt inn over 1 milliard i europacupene på sin tid (to perioder) i klubben.

- Til sommeren får vi en ny årelating. Da forsvinner tre-fire spillere. Vi «peaker» de gangene vi beholder de samme spillerne i to år, sier Solbakken.

Åge-tro

- Hva er tidsperspektivet ditt med FCK?

- Det er å få det opp og stå igjen. Så får vi se. Da kan det godt hende at andre skal ta over. Om det blir om et, to eller fire år, vet jeg ikke.

København-klubben vant «the double» de to foregående sesongene.

Solbakken er inne i sin andre periode som FCK-trener. Han har vært en suksessgarantist mye av tiden. Tilnavnet Salvatore (frelseren) er ikke kommet uten grunn fra FCK-fansen.

Solbakkens posisjon i dansk fotball er unik.

Sjansen

FCK spiller borte mot Horsens søndag. Samme dag reiser Midtjylland østover i Danmark og møter Lyngby.

FCK er med i den danske cupen og møter Brøndby i 4. runde. Den kampen spilles ikke før 4. februar.

I europaligaen spiller FCK i en hittil meget jevn pulje med Lokomotiv Moskva, Sheriff og Zlín. 2. november kommer Zlín til København. En seier der vil sende FCK et godt stykke nærmere cupspillet.

- Vinner vi der, kan vi avgjøre hjemme mot Sheriff. Det blir en finale og en matchball, sier Ståle Solbakken.

(©NTB)