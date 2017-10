Golf: Tetstrid for stabil Tutta

sport

Lyn og torden skapte lenge utfordringer for arrangørene i Kuala Lumpur fredag. Spillet måtte avbrytes i flere timer. Tutta rakk å spille fem hull før værgudene tok hovedrollen og samtlige spillere ble kalt tilbake til klubbhuset.

Etter oppholdet fortsatte Pettersen det gode spillet som resulterte i fem hull på par tidligere på dagen. Oslo-jentas runde forble bogeyfri og endte på to slag under par. Pettersen noterte birdie på hull 6 og 12.

Totalt er den norske golfprofilen seks slag under par etter halvspilt turnering. Hun har fortsatt til gode å pådra seg en bogey i turneringen.

Hun er på delt 6.-plass med åtte andre spillere.

Feng på topp

Leder gjør kinesiske Feng Shanshan. Hun gikk fredagens runde seks slag under par og er 11 slag under par totalt. Svenske Madelene Sagström følger nærmest, ett slag bak.

Kim Sei-young ledet inntil hun fikk to slags straff for å flytte et blad i sandgraven på 17. hull.

– Jeg visste ikke at det ikke var lov. Bladet lå bak ballen, men så kom Brittany Lincicome og spurte meg hva jeg hadde gjort, sa Kim, som falt til 4.-plass.

Sterk runde

Best av alle på annenrunden var for øvrig den amerikanske veteranen Cristie Kerr. Hun gikk de 18 hullene hele åtte slag under par, til tross for at det også ble en bogey underveis. Kerr er nummer tre etter to runder.

Suzann Pettersen leverte også en sterk åpningsrunde i Kuala Lumpur torsdag og var på delt 6.-plass også da spillerne beveget seg ut på banen til dag to.

Turneringen fortsetter lørdag og avsluttes søndag.

