Gulbrandsen hjelper Lillestrøm med penger

sport

Gaven er første bidrag i den nyetablerte «God fugl»-aksjonen, der inntektene øremerkes spillerforsterkninger foran 2018-sesongen.

– En fantastisk fin gest av Fredrik. Han er en ekte Lillestrøm-gutt som bryr seg om røttene sine, og dette initiativet gir hele prosjektet en strålende start, sier Morten Stokstad, som er nyansatt kommunikasjons- og samfunnsansvarlig i LSK, i en pressemelding.

– Jeg har sterke følelser for LSK, og det er hyggelig å kunne være med å bidra litt slik at laget forhåpentligvis blir enda bedre neste sesong. Jeg har mye å takke klubben for, sier Gulbrandsen.

Han debuterte for Lillestrøm i eliteserien som 16-åring i 2009.

(©NTB)