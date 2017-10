John Arne Riise anmeldt for å ha tappet datterens konto

sport

Den tidligere landslagsspillerens ekskone, Maria Elvegård, mener Riise urettmessig har tappet kontoen til barnet.

Den tidligere fotballproffen bestrider ikke at han har tatt penger ut av kontoen, men sier han ikke har gjort noe ulovlig eller straffbart.

– Riise ønsker bare å spare penger til deres felles barn, men blir møtt med søksmål av sin ekskone, som prøver å få kloen i pengene han sparer til barna gjennom å anlegge et søksmål gjennom deres yngste datter, sier Riise til Nettavisen via sin manager Erland Bakke.

Ifølge søksmålet skal Riise i perioden 7. desember 2016 til 19. mars i år har tatt ut 483.000 kroner gjennom ti forskjellige uttak.

Elvegårds advokat, Mette Yvonne Larsen, sier de har forsøkt å rydde opp i saken i et halvt år, men at de ikke har mottatt svar på sine henvendelser den siste tiden.

– Pengene dukker ikke opp, og det blir også et stort rentetap for min klient, i tillegg til at det er en stor belastning for henne som mor. Hun kommer rett og slett ingen vei, sier Larsen og legger til at de dermed så seg nødt til å politianmelde, skrive brev til fylkesmannen og ta ut sivilt søksmål.

Politiet i Ålesund har ennå ikke påtalemessig avgjort straffesaken, så det er usikkert om det blir tatt ut tiltale mot Riise. Riise og hans advokat Fred Gade har tidligere avvist varsel om søksmål og anmeldelse.

– Varselet tilbakevises i sin helhet, som faktisk og rettslig grunnløst, skrev Gade til Larsen i april.

