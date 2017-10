Målshow av Pettersen i Slovakia

sport

Han scoret altså over halvparten av lagets mål i den siste kampen under oppholdet i Slovakia. Tidligere i uken ble det en seier og et tap mot vertslandet.

Trener Joar Gjerde var svært fornøyd med prestasjonen fredag og understreket at Romania er et bedre lag enn Slovakia. Norge startet kampen svakt og lå under 0-6 tidlig, men etter en timeout løftet laget seg og spiste seg innpå til 11-14 ved pause. I annen omgang var det bare Norge.

– Vi regelrett kjørte over dem, sa Gjerde til handball.no.

– Dette var en meget god kamp. Jeg er opptatt av hvordan vi reiste oss og viste karakterstyrke etter en dårlig start.

Trenerteamet trakk fram Bodø-spiller Vetle Rønningen, som gjorde en stor jobb i midtforsvaret, samt 16-målsscorer Pettersen.

