Tiger Woods medga skyld og fikk prøvetid

Han møtte i retten fem måneder etter at han ble funnet av politiet sovende bak rattet i bilen sin, med marihuana og flere reseptbelagte legemidler i systemet.

41-åringen svarte kort på spørsmål fra dommeren under rettsmøtet i Palm Beach Gardens i Florida. Ved å inngå en avtale med påtalemyndigheten oppnådde Woods at siktelsen for kjøring i beruset tilstand ble frafalt.

Dommeren gjorde det klart fra Woods at han må unngå gjentakelse.

– Det fører ingen fengselstid med denne avtalen, men om du bryter vilkårene kan jeg dømme deg til 90 dagers fengsel, sa dommer Sandra Bosso-Pardo.

– Er det forstått?

Woods bare nikket. Han slipper med en bot på 250 dollar i tillegg til sakskostnader. Han har allerede unnagjort et annet punkt i avtalen ved å gjennomføre 50 timers samfunnstjeneste.

Samfunnstjenesten har han gjort ved Tiger Woods-stiftelsen.

Woods, som har 79 PGA-titler og 14 majortitler på merittlista, må også gjennomgå regelmessige tester for narkotikabruk.

