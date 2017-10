Bygger nytt millionspor i Kollen

sport

Bare seks år etter ski-VM i Kollen, så blir sporet byttet ut.

– Oslo kommune tar ansvaret for nytt spor. Jeg vet ikke eksakt pris, men det kostet rundt 3 millioner kroner i Vikersund. Dette er en millioninvestering for Oslo kommune. Det var diskusjoner foran VM i 2011 om man skulle legge et riedelspor, men det gjorde man ikke. Ser man på vær og vind, er det tryggere med et nytt, moderne spor. Da slipper man smeltefaren. Det merket vi i solsteken i fjor, og det er viktig å få et slikt moderne tilløp, sier arrangementsansvarlig i Norges Skiforbund, Terje Lund, til NTB.

Hopp-Norge gjør flere grep foran år to av Raw Air. Det er ikke bare i Kollen det skjer ting.

Granåsen stenges

Det jobbes med vindskjerming både i Lillehammer og Vikersund, mens man i Granåsen nærmest bare venter på nytt anlegg.

– I Trondheim skjer det store innrykket i 2020. Da blir bakken stengt. FIS er orientert om det. Vi vet ikke hva vi gjør med rennet som vanligvis går i Trondheim, men det kan i stedet bli et ekstra renn i Lillehammer eller Vikersund under Raw Air. Kanskje må vi nøye oss med åtte renndager. Du har Rena og noen andre arrangørmuligheter, men jeg tror vi skal holde oss til verdenscuparrangørene våre, sier Lund.

Walter Hofer ser et stort potensial til å utvikle de fire store norske hoppanleggene.

– Vi har en fantastisk bakke i Holmenkollen, men kanskje må vi gjøre noen endringer for å beskytte bakken enda bedre mot vind. Lillehammer er en bakke fra OL i 1994. Der ser vi gjerne at man sørger for å få på plass et vindnett som kan stoppe vinden som blåser inn bakfra. Der oppe varierer forholdene mer enn de normalt gjør, sier renndirektøren i FIS.

– I Trondheim må man renovere bakken, men det ligger inne i VM-søknaden. Der må vi være tålmodig i noen år. Infrastrukturen og bakken er fra 1997, så det må helt klart gjøre mye. Vikersund på sin side har fått på plass en fantastisk infrastruktur, men vi ser et større publikumspotensial. Vi må gjøre konkurransene enda mer spennende og skape en unik superfinale. Raw Air vil bare vokse, sier Hofer videre.

Mer rettferdig

Landslagssjef Alexander Stöckl gleder seg over nytt spor i ovarennet i Kollen.

– Riedelsporet er blitt standard. Det blir mindre variasjon enn når du bruker tradisjonelle isblokker. Den nye sportypen gjør det lettere for utøverne å utføre teknikken på en god måte. Ulempen er vel at de som er flinke til å kjøre under krevende forhold, mister en liten fordel, sier Stöckl.

– Men det er dette som er framtida. Det blir jevnere forhold for utøverne og gir stabilitet for arrangøren. Det er mye lettere å holde én centimeter med is i sporet enn 25 centimeter med isblokker i hele tilløpet, sier østerrikeren videre.

Han er ikke i tvil om at millioninvesteringen er verdt pengene.

– Det er en engangsutgift. Det koster å rigge opp kjølesystemet hvert år, fikse isblokker i sporet og hente slush, og det å lage selve sporet koster også penger. Riedelsporet er dyrt når du anlegger det, men det er en engangsinvestering. Det gir langt mindre kostnader til vedlikehold.

I helgen arrangeres hopp-NM normal bakke i Midtstuen.

