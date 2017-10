England vant fotball-VM igjen

sport

Tidligere i år vant England også U20-VM i Sør-Korea og sikret landets første VM-tittel siden den historiske triumfen på hjemmebane i 1966. Under G17-mesterskapet i India viste det seg igjen at England for tiden er meget godt forspent med fotballtalent.

Spania slo England i EM-finalen for G17-lag i sommer, og innledet kampen best foran 66.684 tilskuere. To mål av Barcelona-talentet Sergio Gomez ga Spania 2-0-ledelse. Begge ganger var kaptein Abel Ruiz, også han fra Barcelona, sentral i forspillet.

Brewster reduserte

England lot seg ikke knekke og presset på i jakten på scoringer. Callum Hudson-Odoi skjøt i stolpen før Rhian Brewster skapte ny spenning ved å nikke inn 1-2 rett før pause.

Liverpool-spilleren gjorde hattrick både i kvartfinalen mot USA og i semifinalen mot Brasil. Lørdag nikket han inn Steven Sessegnons innlegg og banet vei for det som skulle komme i annen omgang.

Tomålsscorer

Morgan Gibbs-White utlignet i det 58. minutt etter forarbeid av Phil Foden og Sessegnon.

Manchester City-spiller Foden satte selv inn 3-2-målet vel ti minutter senere, og Marc Guehi trygget seieren. Rett før slutt ble Foden tomålsscorer.

Tidligere sikret Brasil bronsen med 2-0-seier over Mali. Alan og Yuri Alberto scoret målene.

