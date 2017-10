Hegerberg-dobbel da Lyon smadret Lille

sport

Lyon troner øverst på toppnivå i fransk kvinnefotball. Etter sju serierunder står Hegerberg og co. med full pott, tre poeng foran Montpellier. Tabelltoeren slo Paris FC 2-1 lørdag.

– Vi har fortsatt en del ting å jobbe med, men vi er fornøyd med seieren, sa Hegerberg etter kampen mot Lille, ifølge klubbens eget nettsted.

Camille Abily sendte Lyon i føringen etter bare sju minutters spill, i sin 300. kamp for klubben. Shanice van de Sanden doblet kun to minutter etter, før Hegerberg la på til 3-0 etter et drøyt kvarters spill. Abily ordnet sitt annet mål for dagen etter 21 minutter, før Hegerberg prikket inn 5-0 tre minutter før pause.

I annen omgang tok hjemmelaget foten av gassen. Amel Majri sørget for Lyons eneste mål i 2. omgang. Fulltrefferen kom på overtid.

Hegerberg spilte hele kampen for Lyon.

(©NTB)