Mowinckel og Lysdahl overvant norsk Sölden-mareritt

sport

Viktoria Rebensburg fra Tyskland suste inn til seieren på den østerrikske Rettenbachbreen. Hun slo franske Tessa Worley og Italia-veteranen Manuela Mölgg. USAs storstjerne Mikaela Shiffrin endte på en skuffende femteplass.

Mowinckel kjørte seg opp tre plasser fra første omgang. Hun gjorde for det meste en god finale. Det skilte 1,45 sekunder opp til Rebensburg.

Kristin Lysdahl lå på en sterk åttendeplass etter første omgang. I finalen gjorde 21-åringen en stor feil midt i henget og tapte tid på det, men klarte å hente seg litt inn igjen mot slutten. Dermed ble hun værende på plassen hun hadde før finaleomgangen.

Det er sterkt av ungjenta som lørdag kun kjørte sitt fjerde verdenscuprenn i karrieren. Lysdahl fikk prøve seg litt forrige sesong, mens hun i år har fått en plass på det norske elitelaget.

Sölden har ikke vært et lykkested for norsk alpinsport de siste årene, verken på herre- eller kvinnesiden. Inntil lørdag var to 15.-plasser det beste Norge hadde klart i kvinnenes verdenscupåpning siden Andrine Flemmen kjørte inn til delt seier for 15 år siden.

Tyngre

Nina Haver-Løseth fikk en tyngre sesongstart enn lagvenninnene Mowinckel og Lysdahl. Hun hadde problemer hele veien ned mot mål da hun kjørte ned til en 18.-plass i første omgang. I finaleomgangen tapte hun mye tid på passiv kjøring i henget, og endte til slutt som nummer 22.

Haver-Løseth var hele 2,77 sekunder bak Rebensburg i lørdagens storslalåmrenn.

– Det er ikke kult å kjøre når jeg kjenner at jeg ikke får ut det jeg er god for. Jeg kjenner at jeg stivnet litt til og lot mine gamle opplevelser i denne bakken ta litt overhånd. Det er ingen veldig kul opplevelse, men samtidig lærer man av dette også, sa hun etter første omgang.

Slukt levende

– Hva er det med deg denne bakken?

– Jeg vet ikke. Jeg trodde det hadde gått bedre, for det hadde gått bra på trening. Jeg trodde jeg hadde kontroll, men så kom jeg ned i bratta og så er det om den bare slukte meg levende. Det er ikke jeg som kjører løypa, det er løypa som kjører meg.

Kristine Gjelsten Haugen kjørte litt omstendelig i finaleomgangen, men 23.-plassen var uansett hennes beste prestasjon i verdenscupen. Mina Fürst Holtmann gikk ikke videre med sin 31.-plass i førsteomgangen.

(©NTB)