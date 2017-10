Rasismeanklage overskygget Astros-seier

sport

Astros leder 2-1 i best av sju kamper. Houston-laget har aldri vunnet World Series. Dodgers jakter på sin side klubbens første tittel siden 1988.

Fredagens hjemmeseier ble overskygget av rasismeanklager mot Astros-spilleren Yuli Gurriel etter at han på en uakseptabel måte gjorde narr av Dodgers-kasteren Yu Darvish.

Gurriel laget smale øyne og skal angivelig ha sagt "chinito", som oversatt betyr "lille kineser", etter å ha slått en homerun på et kast fra Darvish.

Dodgers' stjernekaster fikk store problemer og ble byttet ut allerede i 2. omgang da Astros fikk score fire poeng. Han har aldri før i karrieren blitt byttet ut så tidlig.

Via en tolk sa Gurriel, som kommer fra Cuba, at han "aldri hadde til hensikt å fornærme noen". Gurriel forsøkte å forklare den kritikkverdige opptredenen med at han aldri hadde hatt suksess mot japanske kastere i USA.

Darvish, som er født i Japan og har japansk mor og iransk far, uttalte etter kampen at Gurriel viste "manglende respekt". Lørdag besluttet ligaen at Gurriel må stå over fem kamper neste sesong.

Han slipper imidlertid å sone under World Series.

(©NTB)