Raufoss tok første stikk

Over 1100 tilskuere møtte opp da Raufoss møtte Notodden i den første kampen om den siste plassen i 1. divisjon.

Snorre Strand Nilsen ordnet ledelse for hjemmelaget etter 25 minutter. Like etter pause scoret Steffen Hjelmtvedt igjen for hjemmelaget.

To minutter før slutt klarte Notodden å få inn en viktig redusering ved Amani Mbedule. Kampen endte 2-1, og dermed er kampen om å gå videre i kvalifiseringen fortsatt åpen.

Returkampen spilles 4. november. Sammenlagtvinneren møter lag nummer 14 i 1. divisjon i den endelige opprykksfinalen.

