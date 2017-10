Tutta-trøbbel i Malaysia

sport

Pettersen leverte solid de to første dagene og lå på delt sjetteplass da LPGA-turneringen i golf i Malaysia var halvspilt fredag. Lørdag bidro imidlertid to bogeyer og en dobbeltbogey til at hun falt 13 plasser på listen.

Den norske golfveteranen åpnet tredjerunden med par på første hull, men måtte tåle bogey på det neste. 36-åringen slo til med birdie på hull 3, 7, 13, 16 og 17, men en dobbeltbogey på 15. hull og en bogey på 18. gjorde dagen tung.

Tutta gikk førsterunden på 67 slag, annenrunden på 69, men tredjerunden på 71. Hun er seks under par totalt. Lederen Cristie Kerr fra USA er 15 under par før søndagens avsluttende runde i Malaysia.

Svenske Madelene Sagström (-8) er beste skandinav så langt. Hun ligger på en foreløpig delt niendeplass.

(©NTB)