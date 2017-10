FFK-krisen forverret etter stygg 0-5-smell i snøværet

sport

Det er full krise i FFK. Før helgen trakk Andrea Loberto seg som hovedtrener fordi han følte mangel på tillit i spillergruppen. Søndag gikk klubben på sitt femte strake tap.

Det lukter nedrykk av FFK som aldri før. Etter stortapet ville ikke trener Aleksander Olsen skylde på snøværet som etter hvert ga smått parodiske forhold.

– Det er ingen tvil om at det påvirket kampen, men det gjaldt for begge lag. Jeg ønsker ikke å stå her og unnskylde oss med at kampen aldri skulle ha blitt spilt. Jeg stoler på at dommerteamet ville gjort noe med det om de hadde sett på det som uforsvarlig, sier Olsen til NTB.

– Vi kunne bare ha fokus på det vi fikk gjort noe med, og det var det som skjedde utpå banen. Det takler Tromsdalen betydelig bedre enn oss.

På en snøhvit bane slet østfoldingene tungt med å sette sitt preg på kampen. Tromsdalen tok kommandoen fra start, og etter 24 minutter sto det 1-0 på måltavla. Fra straffemerket satte Lars Henrik Andreassen sikkert den oransje ballen i nettet.

Fredrikstad kom etter hvert mer med i banespillet, men det kom ikke store sjanser ut av det. Andreassen doblet til 2-0 tidlig i annen omgang.

Forholdene ble stadig verre i takt med at det lavet ned mer og mer snø. Vegard Lysvoll kunne enkelt gjøre 3-0 ved bakerste stolpe etter 66 minutter. Kvarteret før slutt headet Tor Martin Mienna inn Tromsdalens fjerde for dagen bare sekunder etter sitt innhopp.

Helt på tampen fullførte Andreassen sitt hattrick da han gjorde 5-0 på nok en straffe.

FFK styrer nå mot spill på nivå tre i norsk fotball for første gang siden 2002. Før siste runde ligger klubben nest sist på tabellen med 23 poeng. Det skiller ett poeng opp til Elverum på kvalifiseringsplassen. Arendal ligger sist med sine 21 poeng.

Neste helg tar Fredrikstad imot Sandnes Ulf på eget gress. Elverum skal på sin side møte formsterke Mjøndalen hjemme, mens Arendal er verter for Ranheim.

– Vi har ikke noe annet valg enn å brette opp ermene så langt det går an. I tillegg må vi krysse bein og armer på at Elverum ikke tar noe særlig med poeng, sier Olsen til NTB.

Alle de tre nedrykkstruede klubbene har kun kvalifiseringsplassen å kjempe om. Arendal ligger dårligst an og det er kun syltynn teori som holder liv i håpet for sørlendingene.

Elverum snek seg forbi Fredrikstad med en overraskende 1-0-seier borte mot Start. Jonas Enkerud ble matchvinner med sin heading i midten av første omgang. Det var kun Elverums fjerde seier for sesongen.

Til tross for tapet sikret Start opprykket til Eliteserien søndag. Sandnes Ulf feilet totalt i sitt forsøk på å legge press på sørlendingene og tapte 0-3 i hjemmemøtet med Kongsvinger. Adem Güven scoret to av KILs mål.

I likhet med Bodø/Glimt rykker Start opp på første forsøk etter fjorårets nedtur i Eliteserien. Glimt herjet med Åsane og vant 6-0 søndag. Ulrik Saltnes gjorde hattrick for bodøværingene.

Ull/Kisa slo Arendal 4-2 og sikret den siste plassen i opprykkskvalifiseringen. Der skal også Sandnes Ulf, Mjøndalen og Ranheim delta.

Øvrige resultater: Florø – Strømmen 1-5, Mjøndalen – Levanger 3-1 og Ranheim – Jerv 3-1.

