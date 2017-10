Joshua forsvarte VM-titlene

sport

Den britiske verdensmesteren tok sin 20. seier på like mange proffkamper, og han har fortsatt til gode å gå kamptiden ut. Med 20 strake seirer før full tid slo han rekorden til Mike Tyson, som greide 19.

Det var bare annen gang Joshua måtte bokse mer enn sju runder.

Engelskmannens kraft var altfor stor for den 36-årige kamerunskfødte franskmannen Takam, som hoppet inn som motstander på kort varsel da bulgarske Kubrat Pulev meldte forfall med en skulderskade.

Helt enkel var ikke kvelden for Joshua, og han kan ha brukket nesen da bokserne skallet i 2. runde.

Vil ha alt

Det var fjerde gang Joshua forsvarte IBF-tittelen, første gang han forsvarte WBA-tittelen han erobret fra Vladimir Klitsjko i april. Den gang måtte han holde på i 11 runder før seieren var sikret.

Joshua er ute etter de to siste av de "fire store" tittelbeltene, og det kan bli kamp neste år mot WBO-mester Joseph Parker eller WBC-mester Deontay Wilder.

Takam hadde bare 12 dagers forberedelse, men bød på god motstand. Han måtte ta telling i 4. runde og pådro seg et kutt over høyre øye som to ganger måtte behandles.

Misnøye

I 10. runde grep dommeren inn da Joshua hamret løs på en blødende Takam. Franskmannen protesterte mot at kampen ble stoppet, og nær 75.000 tilskuere buet sin støtte.

– Jeg prøvde å bryte ham ned runde for runde, men dessverre stoppet dommeren kampen. Jeg tror folk ville se Takam bevisstløs på gulvet, og det var det jeg prøvde å gi dem, men jeg kan ikke kontrollere hva dommeren bestemmer, sa Joshua.

– Jeg vet ikke hvorfor han stoppet kampen, sa Takam, som fikk jubel etter kampen.

Joshua trakk fullt hus i Cardiff, men han avslørte før lørdagens kamp at en av hans store drømmer er å bokse i Afrika, og da helst i Nigeria.

Hans mor er fra Nigeria, mens faren er irsk-nigeriansk.

