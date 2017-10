Uavgjort i sørkystderbyet

sport

Naboene på sørkysten av England hadde aldri møttes i Premier League før søndag. Ingen av lagene maktet heller å sikre den første seieren. En frisparkperle fra James Ward-Prowse som gikk i tverrliggeren ble ettermiddagens høydepunkt.

Southampton-spilleren er blitt kalt den beste engelske frisparkskytteren siden David Beckham. Det var lett å forstå hvorfor da han tok frispark etter sju minutter.

Fra rundt 30 meter bøyde 22-åringen ballen rundt muren over keeper Mat Ryan i full strekk og rett i krysstanga.

Det ville vært et magisk frisparkmål, men Steven Davis var på rett sted til rett tid, headet returen i åpent mål og fikset et tidlig ledermål for gjestene.

– En glitrende frisparkteknikk. Ward-Prowse skal ha en stor del av æren. Man kan ikke gjøre det stort bedre enn det der, sa Brede Hangeland i TV 2s Premier League-studio.

Brighton nærmest

Brighton kom mer med i spillet det siste kvarteret før pause, og burde utlignet ledelsen etter 41 minutt.

Anthony Knockaert var involvert i en dobbeltsjanse. Først skled han ballen på tvers av målet, men fikk den igjen like etter og serverte et presist innlegg til Shane Duffy, som headet like over.

I annen omgang ble hjemmelaget farligere og farligere.

Etter 52 minutt skrudde Pascal Gross et innlegg inn på bakre stolpe mot hodesterke Glenn Murray. Han vant duellen suverent, og keeper Fraser Forster klarte ikke mer enn å slå ballen i stolpen og videre inn i nettet.

Helbom

Brighton var best i annen halvdel og var nærmest seiersmål da Duffy fikk stå alene på 13 meter og kunne styrt ballen i mål. Forsøket ble et sleivspark og helbom utenfor mål.

Ingen av lagene klarte å avgjøre nabooppgjøret i sør, og dermed er Southampton fortsatt øverst på tabellen av de tre lagene på sørkysten.

Southampton har 13 poeng på 9.-plass, Brighton følger poenget etter på 11.-plass, mens Bournemouth er nest sist med fattige sju poeng.

(©NTB)