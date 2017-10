Ruud videre i Ecuador

sport

18-åringen fra Snarøya slo argentinske Maximo Gonzalez med settsifrene 6-4, 6-4.

I det første settet holdt spillerne på egen serve lenge, men i Gonzalez' femte servegame klarte Ruud å bryte og gikk opp i 6-4.

Historien gjentok seg i annet sett. Ruud unngikk servebrudd, og dro hjem seieren da Gonzalez ikke maktet å holde serven på stillingen 4-5.

Med seieren fikk Ruud en liten revansj. For ett år siden tapte unggutten over tre sett da han møtte Gonzalez i Santiago (Chile).

Tidligere på dagen ble det for øvrig klart at Ruud hadde falt to plasser på den nyeste ATP-rankingen. Han er i øyeblikket rangert som nummer 141 i verden.

