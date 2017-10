Telemark vil ha vinter-OL

sport

Ifølge NRK vil planene om en ny norsk OL-søknad bli lansert på en pressekonferanse tirsdag.

Leder av Telemark idrettskrets og tidligere kultursjef i Telemark fylkeskommune, Geir Berge Nordtveit, bekrefter OL-planene.

– Jeg kan bekrefte at vi ønsker å få vinter-OL til Telemark, men har ingen kommentarer utover det, sier han til NRK.

Statskanalen hevder videre å kjenne til at initiativtakerne skal ønske å få med seg Vestfold og Buskerud på OL-planene.

Rimeligere leker

Bak OL-initiativet som nå kommer, ligger tanken om at eventuelle vinterleker i Telemark kan bli langt rimeligere enn hva som så langt har vært normalen.

Både Oslo og Tromsø har vært på banen med OL-søknader de siste årene, men begge ganger ble arbeidet stanset før søknaden havnet på bordet til Den internasjonale olympisk komité (IOC). Pengebruken var et av flere ankepunkter.

I etterkant av den havarerte Tromsø-søknaden ble det fra Norges Idrettsforbunds side understreket at en eventuell ny OL-søknad måtte komme fra grasrota i norsk idrett. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har også vært klar på at idretten må stå bak en ny søknadsprosess.

Både i 1952 og 1993 ble OL-ilden tent på hjemplassen til Sondre Norheim i Telemark-bygda Morgedal. Og det var i Morgedal den moderne form for skisport oppsto.

Innsbruck trakk seg

Flere byer har vært aktuelle som arrangør for OL i 2026, blant dem østerrikske Innsbruck. Sistnevnte trakk seg imidlertid etter en folkeavstemning om saken.

Sveitsiske Sion er også på banen. Nylig garanterte sveitsiske myndigheter 6,7 milliarder kroner i støtte til en eventuell søknad.

Også Stockholm, Calgary, Almaty, Sapporo og en amerikansk by er nevnt i diskusjonen. FIS-president Gian Franco Kasper gjorde det nylig klart at han ser på Sapporo som det heteste alternativet. I så fall havner nok et OL i Asia.

Sørkoreanske Pyeongchang arrangerer vinterlekene kommende vinter. I 2020 er det sommer-OL i Tokyo og i 2022 er det vinterleker i Kinas hovedstad Beijing.

