Conte lar Kanté bestemme comebackdato

Kanté har vært utilgjengelig siden han pådro seg en hamstringskade i landslagspausen tidligere denne måneden.

26-åringen returnerte til treningsfeltet før søndagens Premier League-kamp mot Bournemouth, men spilte ikke i 1-0-seieren. Kanté er imidlertid med Chelsea-troppen til Roma før tirsdagens oppgjør i gruppe C.

– Kanté har trent med oss. Det er veldig viktig å snakke med spilleren, og hans følelse er veldig viktig. Jeg var spiller, og jeg vet veldig godt at etter en skade, en alvorlig skade, så er det veldig viktig å lytte til spilleren. Vi må finne ut hva smertegrensen hans er og deretter ta den beste beslutningen for ham og laget, sa Conte på en pressekonferanse på Stadio Olimpico.

Fått flere i retur

– Samtidig er det viktig å komme seg gjennom en sensitiv del av sesongen. Man løser ikke problemer over natten, og man må prøve å finne de beste løsningene. Vi vil helt sikkert prøve å ta det beste valget, la han til.

Chelsea har hatt en del spillere ute med skade den siste tiden, men nå ser det lysere ut.

– Vi har fått tilbake (Danny) Drinkwater og Kanté. (Victor) Moses trenger mer tid, sa Conte.

I ledelsen

Den tidligere landslagssjefen forventer nok et tøft oppgjør i mesterligagruppespillet mot Roma, to uker etter at lagene spilte 3-3 i London.

– Det var en spennende kamp. Selv om det endte 3-3, var det et bevis på at begge lagene gikk for seieren. Dette vil bli nok en tøff kamp, sa Conte.

Chelsea leder gruppe C, to poeng foran Roma, med Atlético Madrid på tredjeplass.

– Vi har en tøff gruppe med Atlético og Roma, to virkelig gode lag. Roma er i god form for tiden. Å forbli på toppen av gruppa er viktig for oss, sa Conte.

