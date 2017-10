Everton kan lokke Allardyce ut av pensjonisttilværelsen

sport

63-åringen sa opp jobben i Crystal Palace etter forrige sesong. Da hadde han akkurat reddet klubben fra nedrykk, men han følte ikke for å fortsette. Allardyce gikk langt i å antyde at han var ferdig i manageryrket.

Fem måneder senere har pipen fått en litt annen lyd. Everton-jobben kan være det som tar ham tilbake i manesjen. Ronald Koeman fikk nylig sparken i Liverpool-klubben etter en svak seriestart.

– Hvem vet? Jeg må vurdere det hvis den henvendelsen kommer. Men det er ikke noe poeng i å spekulere om det i øyeblikket. David Unsworth sitter i stolen, sier Allardyce til beIN Sports.

Ligger utsatt til

Unsworth har rykket opp fra stillingen som Evertons U23-manager og leder for tiden førstelaget på midlertidig basis. Han har selv gitt uttrykk for at han ønsker jobben permanent.

Everton ligger under nedrykksstreken i Premier League. Åtte poeng etter ti kamper står ikke i stil med klubbens ambisjoner. I sommer brukte de blåkledde store penger på overgangsmarkedet.

– Det ser ut til å bli veldig tøft for Everton å komme ut av den situasjonen de har havnet i, sier Allardyce.

Lang CV

Engelskmannen, som går under kallenavnet «Big Sam», har solid erfaring med å redde nedrykkstruede klubber.

– Jeg har vært i lignende situasjoner flere ganger i mine tre siste klubber. Da handlet det alltid om å gå tilbake til basis, sier Allardyce og viser til redningsaksjonene han fikk til i West Ham, Sunderland og Crystal Palace.

Han har også vært manager i klubber som Bolton, Newcastle og Blackburn. I tillegg ledet han England i én kamp før han ble tvunget til å gå av. Det skjedde etter at han ble avslørt av The Telegraph for å være villig til å omgå overgangsreglene til Englands fotballforbund (FA).

