Querrey ute av dansen etter Paris-tap

Amerikaneren måtte se seg slått 6-4, 6-4 av kvalifiseringsspilleren Filip Krajinovic.

Querrey var på 11.-plass blant de aktuelle deltakerne til turneringen i London, som starter 12. november. Seks mann er allerede klare, mens de to siste plassene vil bli fylt i løpet av uken i Paris.

Rafael Nadal, Roger Federer, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Marin Cilic og Grigor Dimitrov har allerede sikret plass i verdenstourfinalen.

I øyeblikket ligger David Goffin og Pablo Carreño-Busta best an i kampen om de to ledige plassene.

Andy Murray, Novak Djokovic og Stan Wawrinka er alle ute med skade og ikke aktuelle for London-turneringen.

