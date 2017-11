Alli senket Real Madrid på Wembley

sport

De to siste års mesterligavinner ble regelrett utklasset av et Tottenham-lag som presset høyt og aggressivt og vant de aller fleste duellene. Christian Eriksen storspilte og scoret det siste Spurs-målet før Cristiano Ronaldo fikk inn et trøstemål.

Seieren sendte Tottenham til topps på tabellen, og laget trenger bare tre poeng til (borte mot Borussia Dortmund eller hjemme mot APOEL) for å vinne sin gruppe.

Plassen i åttedelsfinalen er allerede i boks etter at Borussia Dortmund avga poeng hjemme mot Ghayas Zahid og hans lagkamerater i APOEL Nikosia.

Tottenham imponerte i 1-1-kampen i Madrid for noen uker siden, men framsto flere hakk hvassere i returkampen på hjemmebane. Det høye presset var tilbake og stresset tittelforsvareren fullstendig ut av stilen.

Samtidig viste Eriksen med korte mellomrom eksempler på utsøkt blikk og teknikk, og hjemmelaget kom til mange gode sjanser.

Tilbake med et brak

Tottenham ønsket Harry Kane velkommen tilbake i laget etter skade og Dele Alli etter utestengelse. Alli mistet første halvdel av gruppespillet på grunn av en skrekktakling som ga ham rødt kort i europaligaen mot Gent i februar og tre kampers karantene.

Han var ivrig etter å ta igjen det tapte og ga Tottenham ledelsen i det 27. minutt. Harry Winks spilte i bakrommet, og Kieran Trippier sendte ballen på tvers i feltet. Alli kastet seg fram og fikk tåen på ballen i kamp med forsvareren Nacho.

I det 56. minutt doblet Alli ledelsen etter litt Eriksen-magi som sendte ham gjennom. Alli førte ballen inn i feltet og skjøt via Sergio Ramos slik at keeper Kiko Casilla var sjanseløs.

Flott kontring

Real Madrid-trener Zinédine Zidane la om til tre mann bak etter pause i forsøket på å komme inn i kampen, men det skapte bare enda mer rom for hjemmelaget.

I det 65. minutt førte en flott kontring til 3-0. Ballen gikk fra Alli til Kane til Eriksen, og dansken avsluttet iskaldt.

Ronaldo, som har bare en scoring i den spanske serien i høst, scoret sitt sjette mesterligamål for sesongen i det 80. minutt. Det hindret ikke lagets første tap i gruppespillet på fem år.

Real Madrid er tre poeng bak Tottenham, men godt plassert i kampen om avansement. Det er fem poengs luke ned til Borussia Dortmund og APOEL etter de sistnevntes poengdeling.

Raphaël Guerreiro ga Borussia Dortmund en svært fortjent pauseledelse etter massivt press, men Mickaël Potés utligning tok vinden ut av Dortmund-seilene.

