Hobro videre med Kirkevold på benken

Overraskende stilte Hobro opp uten Kirkevold fra start i åttedelsfinalen mot topplaget Nordsjælland. Det var den 20-årige spissen Sebastian Grønning som ga Hobro ledelsen i en kamp som til slutt endte 1-1 etter ekstraomganger.

Emiliano Marcondes utlignet for gjestene i oppgjøret mellom nummer tre og fire på superligatabellen.

Mange undret seg over at Hobro byttet tre spillere uten at Kirkevold kom inn.

Til slutt innkasserte laget kvartfinalebillett selv om nordmannen fikk litt velfortjent hvile. Danny Olsen, Vito Hammershøy-Mistrati, innbytter Quincy Antipas og Grønning scoret nemlig alle i straffesparkkonkurransen.

Marcones og Mathias Jensen misset for Nordsjælland, og dermed vant Hobro 4-3.

