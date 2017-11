Nadal avslutter året på topp

sport

31-åringen blir den eldste som har toppet ATP-rankingen ved årsskiftet. Han gjør det for fjerde gang, men forrige gang var i 2013. Siden har Novak Djokovic og Andy Murray vekslet på å feire nyttår som verdensener.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd. Det har vært et fantastisk år. For ett år siden drømte jeg iallfall ikke om at jeg skulle være verdensener ved sesongslutt, sa Nadal.

– Det betyr mye for meg, men sesongen er ennå ikke over.

Uinntakelig

Nadal vant både Roland-Garros og US Open i år. Han gikk til onsdagens kamp i visshet om at seier ville gi ham en uinntakelig ledelse på Roger Federer. Den sveitsiske 36-åringen var hans eneste konkurrent om førsteplassen på ATP-rankingen.

21-årige Chung bød på god motstand i Bercy Arena, men Nadal viste seg litt for god.

Nadal er den sjuende mannlige spiller som har avsluttet året på topp minst fire ganger. Pete Sampras topper med seks ganger.

Neste motstander for Nadal blir Pablo Cuevas, som beseiret Albert Ramos-Viñolas i tre sett.

Zverev utslått

Tidligere onsdag ble fjerdeseedede Alexander Zverev slått ut v nederlenderen Robin Haase. Den 20-årige tyskeren vant første sett, men ble utklasset i de to siste og må se langt etter en tredje Masters-tittel i år.

Haase vant 3-6, 6-2, 6-2 og tok sin første seier mot en topp-fem-spiller.

Hjemmefavoritten Lucas Pouille holdt liv i sitt lille håp om å kvalifisere seg til ATP-verdenstourfinalen med seier 6-3, 6-4 over Feliciano López.

