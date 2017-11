Streng sikkerhet under New York maraton

sport

Da vil over 51.000 løpere og over 2,5 millioner tilskuere samle seg i New Yorks gater for å følge det legendariske maratonløpet som Grete Waitz vant hele ni ganger på 1970- og 80-tallet.

Flere hundre norske mosjonister og løpere har New York maraton som høydepunkt i sesongen.

Sikkerhetsnivået er høynet, og det vil bli satt inn en rekke ekstra sikkerhetstiltak som sandfylte lastebiler, skarpskyttere, bevæpnet personell i gatene, politihunder og flere helikoptre svevende i luften.

Under tirsdagens angrep, hvor åtte personer ble drept og mange skadd, kjørte en pickup inn på en sykkelsti på nedre Manhattan i nærheten av World Trade Center.

(©NTB)