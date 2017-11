95-åring sikter på nytt hole in one, nå på travbanen

sport

Det er Bjørn Garberg på Leangen som har hesten i trening, men Brekke er selv en hyppig gjest på stallen for å følge med på at alt går riktig for seg.

– Jeg har vært interessert i travsport siden jeg var guttunge, og jeg har i alle år fulgt godt med. Det var først i pensjonsalder at jeg tok steget fullt ut og kjøpte meg hest. Sammen med golf er travsport en fantastisk hobby, sier Tor Brekke til Equus.

Brekke har i alle år vært mer eller mindre fast gjest på Leangen Travbane, men det var først som pensjonist, som 70-åring, at han kjøpte sin første hest. Ikke bare det. Han ble med på å trene hesten, også. Det dreide seg om kaldblodshesten Lille Eyolf – en god hest som vant åtte løp og sprang inn mer enn en halv million kroner.

Ivrig

– Tor møtte opp på stallen hver onsdag klokka 11.00 for å kjøre Lille Eyolf. Tor er en mann med faste rutiner, så man kunne stille klokka etter når Tor kom. Det er kjempeartig med en så ivrig eier. Vi ble kjent da Rikstoto hadde en stand i Trondheim sentrum foran en V75-kjøring. Tor kom bort og lurte på om jeg kunne skaffe ham en hest, og det ble Lille Eyolf, sier Garberg.

Brekke har hatt ytterligere to hester – som aldri ble noen stjerner – men Creek’s Survivor har det som skal til for å bli en topphest.

– Creek’s Survivor har en enorm kapasitet. Endelig ser han ut til å være helsemessig på topp, og jeg har god tro på at han kan lede lørdagens V75-løp hele veien og sørge for den fem strake seieren og førstepremien på 50.000 kroner, sier en optimistisk Garberg.

Fulltreffer

Tor Brekke havnet på YouTube etter sitt engasjerende seiersreferat etter V75-seieren på Bjerke 22. april. Uka etter havnet han på YouTube igjen, men av en helt annen grunn: Han klarte hole in one da han spilte golf på Havstein golfbane i Trondheim.

– Det var en uvirkelig opplevelse, og det er jo ganske spesielt at jeg opplever mine to største sportslige opplevelser i en alder av 95 år, humrer den høyst oppegående traventusiasten.

Nå er han ikke med i den daglige treningen av hestene lengre, men han er fortsatt fast gjest på stallen hos Bjørn Garberg.

– Nå er han her hver 14. dag og til fast tid. Tor Brekke slurver ikke med rutinene, understreker Bjørn.

– Jeg bor hjemme i egen bolig og greier meg selv. Og jeg har sertifikat til å kjøre bil, men jeg tar ikke turen fra Trondheim til Biri lørdag. Jeg nøyer meg med å se løpet på tv, men gjett om jeg skal følge med og heie, sier han som utvilsomt må være en av landets eldste hesteeiere.

