Del Potro nærmer seg ATP-verdenstourfinalen

Argentineren tar den åttende og siste plassen i London-turneringen fra Pablo Carreno-Busta dersom han tar seg til semifinale i Bercy. I kvartfinalen møter han amerikanske John Isner, som vendte 2-5 til 7-6 i avgjørende sett mot Grigor Dimitrov.

– Det blir en fin duell, en kamp for å kvalifisere meg til verdenstourfinalen, sa Del Potro.

– Uansett er det to veier jeg kan gå herfra. Den ene fører til London, den andre hjem og til ferie. Begge lyder bra for meg, men selvsagt ville jeg elske å være med i London en gang til.

Han hadde små problemer med å slå Haase, som onsdag tok sin første seier over en topp-fem-spiller da han slo ut Alexander Zverev.

Imponerende klatring

Del Potro var rett før US Open på 47.-plass i kampen om de åtte London-billettene, men han har hatt en forrykende høst. Nå er han en seier fra sin femte semifinale på de seks siste turneringene. Blant annet vant han Stockholm Open.

Del Potros seier torsdag førte for øvrig til at Novak Djokovic for første gang på et tiår faller ut av topp ti på ATP-rankingen. Serberen sliter med en albueskade og har ikke spilt siden Wimbledon-turneringen.

Lucas Pouilles siste håp om å komme til ATP-verdenstourfinalen forsvant da han tapte i strake sett mot Jack Sock.

Verdasco-seier

I en annen kamp torsdag slo Fernando Verdasco ut Dominic Thiem og tok seg til sin første Masters-kvartfinale siden 2012. Også Filip Krajinovic og Julien Benneteau er kvartfinaleklare.

Rafael Nadal, som allerede har sikret førsteplass på verdensrankingen ved sesongslutt, møter Pablo Cuevas senere torsdag.

