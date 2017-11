Korsbåndskade for Napoli-back

sport

Ghoulam pådro seg skaden en halv time i 2-4-tapet, og torsdag ble det fastslått at korsbåndet i høyre kne er ødelagt. 26-åringen fra Algerie skal opereres fredag.

Skaden er et hardt slag for Napoli, som leder Seria A og har avgitt bare to poeng på sine 11 første seriekamper. Ghoulam regnes som en av de beste venstrebackene i europeisk fotball.

Normalt vil en korsbåndskade bety et halvt år ute av spill. Dermed er det usikkert om han kommer på banen igjen denne sesongen.

Mest sannsynlige erstatter Mario Rui har slitt med vondt kne og blir neppe klar til helgens kamp mot Chievoverona.

(©NTB)