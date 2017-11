Ronaldo: – Vi kan tapte fem på rad uten at det blir krise

sport

– Man kan ikke alltid være på toppen. Det vil være gode og dårlige øyeblikk. Vi tar det rolig. Det er det ikke det som skjer nå, men i slutten av sesongen som betyr noe, sa Ronaldo etter torsdagens 1-3-tap for Tottenham i mesterligaen.

Der scoret han trøstemålet til ingen nytte.

Tapet i London kom etter at Real Madrid tapte 1–2 på bortebane for nyopprykkede Girona i den spanske ligaen. Der er klubben allerede hektet av med åtte poeng målt mot rivalen Barcelona.

– Vi må akseptere at vi ikke er på vårt beste nivå og arbeide videre. Vi kan tape tre, fire eller fem kamper, og jeg vil uansett hevde at det ikke er noen krise, sa portugiseren.

For et halvt år siden vant Real Madrid både det spanske mesterskapet og mesterligaen for andre året på rad. Det må folk huske på før de dømmer oss. Vi er i en dårlig stim, og det må vi endre på. Ja, fotball handler om å vinne, men vi må heller ikke glemme hva dette laget gjorde for bare få måneder siden. Jeg tar dette med ro, konkluderte angriperen.

Til tross for tapet for Tottenham holder Real Madrid fortsatt stø kurs mot åttedelsfinalene i mesterligaen. Med to kamper igjen er det fem poeng ned til 3.-plasserte Borussia Dortmund.

Tottenham har ti poeng, Real Madrid har sju og både Dortmund og APOEL har to poeng.

De to beste fra hver gruppe avanserer til neste trinn.

